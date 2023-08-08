Дабо, которому несколько месяцев назад исполнилось 18, заявлен в списке "Б".

18-летний сенегальский полузащитник Ибрагима Дабо (Ibrahima Dabo) официально стал футболистом донецкого "Шахтера".

На официальном сайте Украинской Премьер-лиги имя и фамилия молодого легионера значатся в заявке "Шахтера" на сезон, хотя официально донецкий клуб о том, что вингер Дабо стал еще одним новичком ФК, не объявлял.

Дабо, рожденный 15 апреля 2005 года, заявлен в списке "Б", который позволяет регистрировать молодых футболистов (2002 год рождения и позже).

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Изменения в составе "Шахтера" - последние новости

Этим летом "горняки", начавшие новый сезон под руководством нового тренера – нидерландца Патрика ван Леувена, уже усилили состав еще двумя бразильцами – 18-летним хавбеком Невертоном (в сезоне-2022 дебютировал в составе "Сан-Паулу", где за полтора года провел 24 матча) и 21-летним бывшим левым защитником "Атлетико Паранаэнсе" Педринью Азеведо.

Также к донецкому "Шахтеру" присоединился центральный защитник "Хапоэля" Тель-Авив Став Лемкин.

На этой неделе также состоялся прощальный матч Андрея Пятова, который выступал за донецкий "Шахтер" с июля 2007 года после перехода из "Ворсклы" и был признан самым старшим игроком в истории сборной Украины.

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