За Невертона "Шахтер" заплатит 3,7 миллиона евро "Сан-Паулу".

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с бразильским вингером Невертоном, которому всего 18 лет.

Как сообщает пресс-служба "горняков", соглашение рассчитано на пять лет. За Невертона "Шахтер" заплатит 3,7 миллиона евро "Сан-Паулу".

Невертон у себя на родине выступал за "Сан-Паулу". Он играл за молодежные команды "Сан-Паулу", в том числе в U-17 он забил 18 голов в 28 матчах. За первую команду "Сан-Паулу" Невертон дебютировать не успел.

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Этим летом Невертон не является первым бразильцем, которого подписал "Шахтер". "Горняки" несколько дней назад объявили о переходе в их ряды 21-летнего Педринью Азеведо, выступавшего ранее за "Атлетико Паранаэнсе". Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Напомним, "Шахтер" начнет новый сезон под руководством нового тренера - нидерландца Патрика ван Леувена.

Сейчас донецкая команда проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах. 29 июля "Шахтер" проведет матч первого тура нового сезона УПЛ против "Металлиста 1925".

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