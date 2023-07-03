Нидерландский специалист Патрик ван Леувен назначен на пост главного тренера донецкого "Шахтера".
О назначении 53-летнего тренера сообщает пресс-служба "горняков".
Патрик ван Леувен подписал контракт с "Шахтером" до лета 2025 года.
Нидерланский специалист сменил на должности наставника "горняков" Игора Йовичевича, который был уволен накануне вместе со всем тренерским штабом. Ван Леувен стал 36-м главным тренером в истории "Шахтера".
Отметим, что нидерландец уже работал в донецком клубе. С 2006 по 2013 год он занимал должность координатора и директора академии "Шахтера".
Предыдущим местом работы Патрика ван Леувена была "Заря". В прошлом сезоне под его руководством луганский клуб занял третье место в УПЛ.
По итогам прошлого сезона ван Леувен был признан лучшим тренером чемпионата Украины.
Также нидерландец был спортивным директором "Кайрата", директором академии и тренером "Фейеноорда" и "Маккаби" Тель-Авив.