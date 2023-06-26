Представители клубов украинской Премьер-лиги выбрали лучшего тренера по итогам сезона 2022/23.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим наставником сезона стал главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен.
Нидерландский специалист получил от 15 клубов 32 балла: семь первых мест, пять вторых и одно третье. Отметим, что представители клубов не могли голосовать за своих наставников.
Второе место в голосовании занял главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич, который набрал 23 пункта. Третье место занял наставник "Черноморца" Роман Григорчук (13 баллов). Следом расположились Виктор Скрипник (10 баллов) и Александр Кучер (5 баллов).
Отметим, что в список десяти лучших тренеров не попал главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Румынский специалист не получил ни одного голоса.
Напомним, "Заря" под руководством Патрика ван Леувена заняла третье место в турнирной таблице УПЛ сезона-2022/23.
Ранее в СМИ сообщали, что нидерландский специалист является главным кандидатом на должность главного тренера "Шахтера" в случае возможного увольнения Игора Йовичевича.