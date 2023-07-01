Игор Йовичевич проработал в "Шахтере" всего один сезон.

Хорватский специалист Игор Йовичевич покинул пост главного тренера "Шахтера".

Официальный сайт донецкого клуба сообщил о досрочном расторжении контракта с 49-летним хорватом.

Вместе с Йовичевичем "Шахтер" покидает и весь его тренерский штаб.

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"Спасибо Игорю Йовичевичу и его ассистентам за качественную работу и высокий профессионализм, за красивые победы и незабываемые эмоции. Это был яркий сезон, которым вы навсегда вписали свои имена в историю "Шахтера". Отдельная благодарность за активную гражданскую позицию в поддержке Украины и украинцев", – говорится в сообщении.

Напомним, Игор Йовичевич возглавил "Шахтер" летом прошлого года. Хорватский специалист подписал с донецким клубом контракт на два года.

Под руководством Йовичевича "горняки" сыграли 40 матчей, в которых одержали 24 победы, 10 игр сыграли вничью и 6 проиграли.

По итогам сезона 2022/2023 "Шахтер" стал чемпионом Украины.

В Лиге чемпионов "горняки" заняли третье место в группе с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

В Лиге Европы "Шахтер" прошел "Ренн" в раунде плей-офф, а затем уступил "Фейенорду" в 1/8 финала.

Ожидается, что новым наставником "Шахтера" станет Патрик ван Леувен. По информации СМИ, его кандидатуру утвердил президент "горняков" Ринат Ахметов.

Нидерландский специалист прошлый сезон провел в "Заре". Под его руководством луганский клуб занял третье место в УПЛ.

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