"Горняки" пропустили семь голов от нидерландского клуба в гостях.

В четверг, 16 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Фейеноордом".

Игра проходила в Роттердаме на стадионе "Де Кейп" и завершилась сокрушительной победой хозяев поля со счетом 7:1.

В первом тайме футболисты "Фейеноорда" забили три гола "горнякам". Дублем отличился Кекчю, еще один мяч на счету Хименеса.

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Во втором тайме хозяева поля сумели забить еще четыре раза. Два гола в ворота Анатолия Трубина забил Идрисси, по голу забили Джаханбахш и Данилу.

Донецкий коллектив сумел отметиться голом престижа в концовке встречи. Келси поразил ворота хозяев, получив заброс от Матвиенко.

"Фейеноорд" - "Шахтер" - 7:1

Голы: Хименес, 9, Кекчю, 24, 38, пен, Идрисси, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данилу, 67 - Келси, 87

"Фейеноорд": Велленройтер, Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес (Расмуссен, 57), Виффер, Шимански (Бульяуде, 57), Кекчю, Джаханбахш, Хименес (Данило, 57), Идрисси (Пайшао, 62)

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондар, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 64), Судаков, Зубков, Крыськив (Джурасек, 46), Бондаренко (Келси, 64), Траоре (Сікан, 54)

Первая игра команд завершилась вничью со счетом 1:1. Таким образом, нидерландский клуб одержал победу над "горняками" по сумме двух матчей со счетом 8:2 и вышел в следующий раунд турнира. Для "Шахтера" этот еврокубковый сезон закончен.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 17 марта.

Добавим, что это поражение стало крупнейшим в истории "Шахтера" в рамках Лиги Европы (Кубка УЕФА). В сезоне 2019/20 "горняки" в полуфинале ЛЕ проиграли миланскому "Интеру" со счетом 0:5.

Самым крупным фиаско "Шахтера" на международной арене остается поражение от "Баварии" в Лиге чемпионов. В сезоне-2014/2015 донецкий клуб проиграл мюнхенцам в 1/8 финала со счетом 0:7.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является немецкий "Айнтрахт", который победил в финале прошлого розыгрыша шотландский "Рейнджерс".

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