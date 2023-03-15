Первый матч команды сыграли вничью со счетом 1:1.

В четверг, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Фейеноордом".

Игра пройдет на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме. Главным арбитром встречи назначен рефери из Испании Хесус Хиль Мансано.

Первый поединок команд прошел неделю назад в Варшаве и завершился со счетом 1:1. За "горняков" гол забил Ярослав Ракицкий, в составе нидерландского коллектива отличился Эсекиэль Бульяуде.

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После матча с "Фейеноордом" донецкий клуб одержал разгромную победу в рамках УПЛ против "Кривбасса" (3:0). Этот триумф позволил "горнякам" единолично возглавить турнирную таблицу первенства Украины. Отрыв от "Днепра-1", который идет вторым, составляет три очка.

"Фейеноорд" между играми против "Шахтера" одердал волевую победу в чемпионате Нидерландов против "Волендама" (2:1). Роттердамский клуб также лидирует в турнирной таблице внутреннего первенства, опережая ближайшего преследователя на 3 очка.

Фейеноорд - Шахтер: прогноз

По мнению букмекеров, у "Фейеноорда" больше шансов победить "Шахтер" в ответной игре и, следовательно, выйти в следующий раунд Лиги Европы.

Так, на победу нидерландского клуба ставки принимаются с коэффициентом 1,53. Победа "горняков" оценивается коэффициентом 6,70. Ничья - 4,50.

Сделать ставку на гол "Фейеноорда" в этом матче можно за 1,10. На гол подопечных Игора Йовичевича коэффициент - 1,70.

Наиболее вероятным исходом встречи, по мнению аналитиков, является победа хозяев поля со счетом 2:0. Коэффициент на это событие - 6,40.

На проход "Фейеноорда" в 1/4 финала Лиги Европы принимаются ставки с коэффициентом 1,24. Итоговый триумф украинского клуба оценивается коэффициентом 4,55.

Фейеноорд - Шахтер: трансляция

На территории Украины в прямом эфире ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Фейеноордом" и "Шахтером" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является немецкий "Айнтрахт", который победил в финале прошлого розыгрыша шотландский "Рейнджерс".

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