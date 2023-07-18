"Горняки" не смогли поразить ворота амстердамского "Аякса".

Во вторник, 18 июля, донецкий "Шахтер" в рамках тренировочного сбора в Нидерландах сыграл контрольный матч против "Аякса".

Игра завершилась разгромной победой амстердамского клуба со счетом 3:0.

Все голы футболисты "Аякса" забили в первой половине встречи. На 19-й минуте Мохаммед Кудус открыл счет в игре, реализовал пенальти. Удвоил преимущество амстердамцев Стивен Бергвейн, который забил на 32-й минуте после передачи Кудуса. Спустя две минуты Мохаммед Кудус забил с передачи Бергвейна и оформил дубль, установив финальный счет на табло.

"Аякс" - "Шахтер" - 3:0

Голы: Кудус, 18 пен, 34, Бергвейн, 32

"Аякс": Гортер, Рэнсх, Артссен, Гато, Салах-Эдин, Тагирович, Классен, ван ден Бомен, Бергвейн, Расмуссен, Кудус

"Аякс" (2 тайм): Пасвер, Уэйндал, Бейсси, Милованович, Гуер, Вос, Классен (Глинссон, 62), Тейлор, Дарами, Бробби, Годтс

"Шахтер": Ризнык, Топалов, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили, Бондаренко, Криськив, Судаков, Кащук, Зубков, Сикан

"Шахтер" (2 тайм): Твардовский, Топалов (Корниенко, 62), Матвиенко (Ракицкий, 62), Бондарь, Гочолеишвили (Козик, 74), Бондаренко (Траоре, 74), Тоиров, Судаков (Кастильо, 44) Вьюнник, Келси

Обзор матча:

В рамках учебно-тренировочного сбора в Нидерландах "горняки" сыграли уже три матча, не одержав ни одной победы. Ранее "горняки" сыграли вничью против "АЗ" (3:3) и с унизительным счетом проиграли греческому клубу АЭК (0:5).

Следующий матч команда Патрика ван Леувена сыграет 22 июля против бельгийского "Гента". Это будет заключительный поединок в рамках подготовки к новому сезону.

Напомним, уже 29 июля "горняки" начнут свои выступления в новом сезоне чемпионата Украины по футболу. В первом туре "горняки" сыграют против "Металлиста 1925".

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