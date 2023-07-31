Став Лемкин официально присоединился к "горнякам".

Центральный защитник "Хапоэля" Тель-Авив Став Лемкин официально присоединился к донецкому "Шахтеру".

Контракт с 20-летним израильтянином рассчитан до 30 июня 2028 года, информирует пресс-служба "горняков". Сумма трансфера составит 1,2 миллиона евро.

Лемкин является воспитанником "Маккаби" Тель-Авив. В 2018 году он перешел в "Хапоэль Тель-Авив" и сыграл за них 31 матч.

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Вместе со сборной Израиля U-19 Лемкин был финалистом юношеского Евро-2022 и вошел в символическую команду турнира. В составе Израиля U-21 он выиграл бронзовые награды молодежного чемпионата Европы 2023 года.

Этим летом "Шахтер" подписал бразильцев Невертона и Педринью Азеведо. Еще ранее было объявлено о трансфере эквадорца Дениля Кастильо.

Добавим, что донецкая команда начала новый сезон УПЛ победой над "Металлистом 1925".

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