Победу "горнякам" принесли голы Матвиенко и Траоре.

В субботу, 29 июля, состоялся поединок первого тура украинской Премьер-лиги, в котором "Металлист 1925" принимал донецкий "Шахтер".

Игра проходила на стадионе "Левый Берег" в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".

Футболисты донецкого клуба открыли счет на 30-й минуте встречи - после подачи с углового от Кащука гол ударом головой забил Матвиенко. На 47-й минуте "горняки" удвоили свое преимущество, отличился Лассина Траоре.

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На 56-й минуте игры "Металлисту 1925" удалось один мяч отыграть - мяч в сетку ворот "горняков" забил Дмитрий Юсов.

"Металлист 1925" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Юсов, 56 - Матвиенко, 30, Траоре, 47

"Металлист 1925": Мозиль, Безуглый, Курило, Ткачук, Жичиков, Бичек (Ари, 62), Вачиберадзе, Кравченко (А. Ткачук, 24), Юсов, Сидоров (Абдуллаев, 59), Русин

"Шахтер": Ризнык, Топалов (Педриньо, 79), Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили, Кащук (Невертон, 73), Зубков, Бондаренко, Криськив, Траоре (Келси, 72), Сикан (Кастилло, 87)

Напомним, донецкий "Шахтер" является действующим чемпионом украинской Премьер-лиги. В прошлом сезоне "горняки" набрали 72 очка и опередили "Днепр-1" (67 очков) и "Зарю" (64 очка). "Металлист 1925" с 32 баллами финишировал 12-м.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против ривненского "Вереса" (2 августа), а "Металлист 1925" померяется силами с "Александрией" (5 августа).

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