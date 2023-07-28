В пятницу, 28 июля, стартует первый тур Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024.
Откроет новый сезон УПЛ поединок "Оболони" против "Колоса". Также в первый игровой день будет сыгран матч "Полесья" против "Вереса".
Донецкий "Шахтер", который стал чемпионом УПЛ в прошлом сезона, в 1-м туре сыграет против "Металлиста 1925" в субботу, 29 июля. Также в этот день свой матч сыграет бронзовый призер прошлого сезона - луганская "Заря".
Киевское "Динамо" начнет новый сезон УПЛ поединком против "Миная". Игра состоится в воскресенье, 30 июля.
Расписание матчей 1-го тура УПЛ
Пятница, 28 июля
- 17:00 "Оболонь" - "Колос"
- 19:00 "Верес" - "Полесье"
Суббота, 29 июля
- 15:00 "Рух" - "Заря"
- 17:00 "Металлист 1925" - "Шахтер"
Воскресенье, 30 июля
- 15:00 ЛНЗ - "Черноморец"
- 17:00 "Динамо" - "Минай"
- 19:00 "Александрия" - "Кривбасс"
Добавим, что матч первого тура УПЛ между "Ворсклой" и "Днепром-1" был перенесен из-за участия команд в еврокубках.
Напомним, новичками УПЛ стали житомирский клуб "Полесье", киевская "Оболонь" и черкасский ЛНЗ.
Первая часть сезона УПЛ-2023/24 продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва чемпионат возобновится 24 февраля.