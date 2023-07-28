Откроет новый сезон УПЛ поединок "Оболони" против "Колоса".

В пятницу, 28 июля, стартует первый тур Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Откроет новый сезон УПЛ поединок "Оболони" против "Колоса". Также в первый игровой день будет сыгран матч "Полесья" против "Вереса".

Донецкий "Шахтер", который стал чемпионом УПЛ в прошлом сезона, в 1-м туре сыграет против "Металлиста 1925" в субботу, 29 июля. Также в этот день свой матч сыграет бронзовый призер прошлого сезона - луганская "Заря".

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Киевское "Динамо" начнет новый сезон УПЛ поединком против "Миная". Игра состоится в воскресенье, 30 июля.

Расписание матчей 1-го тура УПЛ

Пятница, 28 июля

17:00 "Оболонь" - "Колос"

19:00 "Верес" - "Полесье"

Суббота, 29 июля

15:00 "Рух" - "Заря"

17:00 "Металлист 1925" - "Шахтер"

Воскресенье, 30 июля

15:00 ЛНЗ - "Черноморец"

17:00 "Динамо" - "Минай"

19:00 "Александрия" - "Кривбасс"

Добавим, что матч первого тура УПЛ между "Ворсклой" и "Днепром-1" был перенесен из-за участия команд в еврокубках.

Напомним, новичками УПЛ стали житомирский клуб "Полесье", киевская "Оболонь" и черкасский ЛНЗ.

Первая часть сезона УПЛ-2023/24 продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва чемпионат возобновится 24 февраля.

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