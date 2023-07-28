Победу житомирскому клубу принесли голы Макуана и Будковского.

В пятницу, 28 июля, был сыгран матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Полесье" принимало ривненский "Верес".

Матч проходил в Житомире на стадионе "Центральный" и завершился уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0.

Счет был открыт в самом дебюте встречи - на 2-й минуте после передачи Вячеслава Танковского гол забил Бени Макуана. На 39-й минуте "Полесье" удвоило преимущество в счете - отличился Филипп Будковский. Ассистировал нападающему "волков" все тот же Вячеслав Танковский.

Видео дня

"Верес" - "Полесье" - 0:2

Голы: Макуана, 2, Будковский, 39

"Верес": Паст, Гагун, Жулио Сезар, Курко, Балан, Кухарук (Шестаков, 74), Кучеров, В. Шарай (Дахновский, 74), Яго (С. Шарай, 79), Близниченко, Гайдучик (Марусич, 46)

"Полесье": Бойко, Смоляков, Гитченко, Кушниренко, Шабанов, Кравченко, Танковский (Крушинский, 84), Огиря, Макуана (Янаков, 73), Будковский, Козак (Шастал, 72)

Предупреждение: Балан, 27 - Кравченко, 30

Удаления: Балан, 86 - Гитченко, 53

Стоит отметить, что для "Полесья" это была дебютная игра в Премьер-лиге. Клуб из Житомира вышел в высший дивизион украинского футбола впервые в своей истории.

Добавим, что 28 июля в матче-открытии нового сезона УПЛ "Оболонь" и "Колос" сыграли вничью со счетом 0:0.

В следующем туре УПЛ "Полесье" сыграет против "Днепра-1" (6 августа), а "Верес" сыграет против донецкого "Шахтера" (2 августа).

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