"Динамо" начало новый сезон УПЛ с победы.

В воскресенье, 30 июля, в рамках первого тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало "Минай".

Игра проходила на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась победой "бело-синих" со счетом 4:1.

Счет в игре был открыт на 3-й минуте встречи - гол фантастическим ударом с дальней дистанции забил Вадим Витенчук. На 27-й минуте Владислав Ванат сравнял счет в игре. На 30-й минуте Ванат оформил дубль и вывел киевлян вперед.

На 32-й минуте встречи "Динамо" осталось в меньшинстве. За грубый фол был удален Денис Попов. На 56-й минуте составы выровнялись - красную карточку получил голкипер "Миная" Александр Бандура.

На 87-й минуте встречи "Динамо" забило третий гол, пенальти реализовал Виталий Буяльский. В компенсированное время забил Александр Караваев и поставил точку в этой игре.

"Динамо" - "Минай" - 4:1

Голы: Ванат, 27, 30, Буяльский, 87 пен, Караваев, 90+1 - Витенчук, 3

"Динамо": Бущан, Тымчик, Биловар, Попов, Дубинчак, Сидорчук (Бражко, 83), Ярмоленко (Караваев, 76), Шапаренко (Шепелев, 83), Буяльский, Кабаев (Сирота, 34), Ванат (Бенито, 76)

"Минай": Бандура, Дмитрук (Ольховый, 59), Солдат (Ременяк, 67), Немчанинов, Кравчук, Булеза (Рогозинский, 46), Ралюченко (Панасенко, 46), Витенчук, Одарюк (Гечев, 72), Твердохлиб, Вишневский

Предупреждения: Витенчук, 45+1, Панасенко, 46, Кравчук, 54

Удаления: Попов, 33 - Бандура, 57

Видео голов Ваната:

Отметим, что в этом матче дебютировал в составе "Динамо" защитник Кристиан Биловар.

В следующем туре украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграет против "Оболони". "Минай" во втором туре УПЛ встретится с черкасским ЛНЗ. Оба матча состоятся 5 августа.

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