В воскресенье, 30 июля, состоится поединок первого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24, в котором "Динамо" сыграет против "Миная".
Встреча пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.
По итогам прошлого сезона УПЛ киевское "Динамо" финишировало на четвертом месте в турнирной таблице и заработало тем самым путевку в квалификацию Лиги конференций.
В рамках подготовки к новому сезону "бело-синие" провели восемь матчей, одержав семь побед и сыграв один раз вничью.
Результаты матчей "Динамо" на сборах:
- "Динамо" Бухарест (Румыния) - 4:1
- "Вольфсберг" (Австрия) - 8:0
- "Триглав" (Словения) - 9:0
- "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:3
- "Арис" (Кипр) - 4:0
- "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - 1:0
- "Аустрия Клагенфурт" (Австрия) - 9:0
- "Рудар" (Словения) - 6:1
"Минай" закончил прошлый сезон УПЛ на десятом месте, набрав 33 очка в 30 турах. Футболисты закарпатской команды вышли из отпуска 27 июня и провели подготовку к новому сезону в Минае. За месяц подопечные Владимира Шарана сыграли семь контрольных поединков, в которых одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.
- "Металлист" - 1:1
- "Днепр-1" - 0:4
- "Хуст" - 3:1
- "Рух" - 0:1
- "Кривбасс" - 4:1
- "Севлюш" - 3:3
- "Металлист" - 2:0
"Динамо" и "Минай" провели между собой восемь официальных встреч - 6 в рамках УПЛ и еще 2 в Кубке Украины. Все матчи завершились в пользу киевского гранда. Разница голов - 19:1 в пользу "бело-синих".
Динамо - Минай: прогноз
Безоговорочным фаворитом этого поединка является команда Мирчи Луческу.
Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 1,25. Победа "Миная" оценивается коэффициентом 12,50. Ничья - 5,80.
Аналити считают, что в матче "Динамо" - "Минай" будет забито не менее двух голов. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1,78. Котировки на тотал голов меньше 2,5 - 2,15.
Наиболее вероятным исходом матча, по мнению аналитиков, является победа подопечных Мирчи Луческу со счетом 2:0. Коэффициент на данный исход 5,60.
Динамо - Минай: трансляция
В прямом эфире поединок первого тура УПЛ между "Динамо" и "Минаем" покажет телеканал "2+2". Также трансляция этой встречи будет доступна на официальном YouTube-канале "Динамо".
Начало поединка - в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, чемпионом УПЛ по итогам прошлого сезона стал донецкий "Шахтер". Вторым финишировал "Днепр-1", а третьей - луганская "Заря".
Лучшим бомбардиром УПЛ-2022/23 стал нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. В активе форварда 24 забитых гола в 30 матчах .