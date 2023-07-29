"Минай" еще никогда не побеждал киевское "Динамо" в официальных играх.

В воскресенье, 30 июля, состоится поединок первого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24, в котором "Динамо" сыграет против "Миная".

Встреча пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

По итогам прошлого сезона УПЛ киевское "Динамо" финишировало на четвертом месте в турнирной таблице и заработало тем самым путевку в квалификацию Лиги конференций.

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В рамках подготовки к новому сезону "бело-синие" провели восемь матчей, одержав семь побед и сыграв один раз вничью.

Результаты матчей "Динамо" на сборах:

"Динамо" Бухарест (Румыния) - 4:1

"Вольфсберг" (Австрия) - 8:0

"Триглав" (Словения) - 9:0

"Янг Бойз" (Швейцария) - 3:3

"Арис" (Кипр) - 4:0

"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - 1:0

"Аустрия Клагенфурт" (Австрия) - 9:0

"Рудар" (Словения) - 6:1

"Минай" закончил прошлый сезон УПЛ на десятом месте, набрав 33 очка в 30 турах. Футболисты закарпатской команды вышли из отпуска 27 июня и провели подготовку к новому сезону в Минае. За месяц подопечные Владимира Шарана сыграли семь контрольных поединков, в которых одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

"Металлист" - 1:1

"Днепр-1" - 0:4

"Хуст" - 3:1

"Рух" - 0:1

"Кривбасс" - 4:1

"Севлюш" - 3:3

"Металлист" - 2:0

"Динамо" и "Минай" провели между собой восемь официальных встреч - 6 в рамках УПЛ и еще 2 в Кубке Украины. Все матчи завершились в пользу киевского гранда. Разница голов - 19:1 в пользу "бело-синих".

Динамо - Минай: прогноз

Безоговорочным фаворитом этого поединка является команда Мирчи Луческу.

Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 1,25. Победа "Миная" оценивается коэффициентом 12,50. Ничья - 5,80.

Аналити считают, что в матче "Динамо" - "Минай" будет забито не менее двух голов. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1,78. Котировки на тотал голов меньше 2,5 - 2,15.

Наиболее вероятным исходом матча, по мнению аналитиков, является победа подопечных Мирчи Луческу со счетом 2:0. Коэффициент на данный исход 5,60.

Динамо - Минай: трансляция

В прямом эфире поединок первого тура УПЛ между "Динамо" и "Минаем" покажет телеканал "2+2". Также трансляция этой встречи будет доступна на официальном YouTube-канале "Динамо".

Начало поединка - в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, чемпионом УПЛ по итогам прошлого сезона стал донецкий "Шахтер". Вторым финишировал "Днепр-1", а третьей - луганская "Заря".

Лучшим бомбардиром УПЛ-2022/23 стал нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. В активе форварда 24 забитых гола в 30 матчах .

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