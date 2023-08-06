Лидер английской команды Гарри Кейн оформил покер.

В благотворительном товарищеском матче "Тоттенхэм" одержал победу над "Шахтером" - 5:1.

4 гола за лондонцев забил Гарри Кейн. Игра состоялась в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма". Это был последний матч за "Шахтер" для голкипера Андрея Пятова.

39-летний вратарь вышел в старте на благотворительный матч, но на 16-й минуте Андрея заменил Дмитрий Ризнык. Во время того, как Пятов покидал пределы поля, футболисты "Шахтера" организовали для него "Коридор почета".

Отметим, что Пятов сыграл за "Шахтер" 482 матча. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена и будет работать с вратарями "горняков".

Тоттенхэм - Шахтер - 5:1

Голы: Кейн (38, 50, 55, 79), Скарлетт (94) - Келси (45)

Андрей Пятов - легенда украинского футбола

Пятов выступал за донецкий "Шахтер" с июля 2007 года после перехода из "Ворсклы".

С "горняками" он выиграл 11 титулов чемпиона Украины, 8 Кубков Украины, 6 Суперкубков Украины и 1 Кубок УЕФА.

Пятов - на втором месте в истории по количеству титулов чемпиона Украины (11 титулов).

Андрей стал самым старым игроком в истории сборной Украины, побив рекорд Тимощука.

У Пятова 102 игры за сборную. Больше только у Ярмоленко (108), Шевченко (111) и Тимощука (144). Однако достижение последнего УАФ аннулировало.

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