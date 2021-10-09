Андрей Пятов провел сотый матч за сборную Украины.

Для голкипера сборной Украины Андрея Пятова победный матч против Финляндии в рамках квалификации ЧМ-2022 стал историческим.

37-летний страж ворот донецкого "Шахтера" начал поединок в стартовом составе "желто-синих" и этот матч стал для него сотым за национальную команду.

Он первый вратарь в истории сборной Украины, кому покорилась такая отметка.

А еще Пятов стал самым возрастным игроком в истории сборной Украины. В возрасте 37 лет и 103 дней он опередил Анатолия Тимощука (37 лет и 83 дня), который в последний раз появлялся на поле против Польши на Евро-2016.

Отметим, что больше Пятова за украинскую сборную играли только Анатолий Тимощук (144 матча), Андрей Шевченко (111) и Андрей Ярмоленко (102). 100 матчей также в активе Руслана Ротаня.

Карьера Андрея Пятова: цифры и факты

Пятов выступает за "Шахтер" с июля 2007 года после перехода из "Ворсклы".

С донецким клубом Пятов выиграл десять титулов чемпиона Украины, 8 Кубков Украины, 5 Суперкубков Украины и 1 Кубок УЕФА.

Пятов - на втором месте в истории по количеству титулов чемпиона Украины (10 титулов).

Голкипер "Шахтера" был включен в рейтинг десяти лучших вратарей 21 века по количеству матчей без пропущенных голов, а также в рейтинг самых преданных футболистов Европы.

Автор: Артем Будрин