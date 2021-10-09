Роман Яремчук оформил гол плюс пас.

Сборная Украины в рамках квалификации к чемпионату мира-2022 играла в гостях с Финляндией. Матч завершился победой команды Александра Петракова со счетом 2:1.

Уже в дебюте поединка Андрей Ярмоленко открыл счет. Лидер "желто-синих" со своей нерабочей правой ноги попал прямо в угол ворот с двадцати метров.

Финляндия восстановила паритет на 29-й минуте. В штрафной украинцев началась суматоха, Николай Матвиенко хотел выбить мяч подальше, но попал в Теэму Пукки. Из-за досадного рикошета мяч оказался в сетке ворот Андрея Пятова. Но через 5 минут Виктор Цыганков отпасовал на Романа Яремчука, а тот расстрелял ворота соперника.

Во втором тайме финны выглядели агрессивными, и имели возможность сравнять счет. Лучший момент был у Араюури, но тот в пустые ворота не попал после того, как мяч отскочил к нему на добивание.

В итоге украинцы дотерпели до финального свистка и отпраздновали долгожданную первую победу в текущем отборочном цикле.

Для Петракова это первая победа на посту тренера сборной. До этого у него были 3 ничьи.

Финляндия - Украина - 1:2

Голы: Пукки, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Финляндия: Градецки, Алхо (Хямяляйнен, 62), Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Райтала (Нисканен, 77), Лам (Ниссиля, 62), Камара, Лод, Похьянпало (Риски, 77), Пукки

Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46), Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко, Ярмоленко (Булеца, 86), Цыганков (Зубков, 77), Яремчук (Довбик, 86)

Видео обзор матча (дополняется)

Финляндия - Украина: итоги матча

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 одержала первую победу. У "желто-синих" в активе 8 очков после шести матчей. У Финляндии 5 очков и на один поединок меньше.

Украина до этой игры 5 матчей подряд играла вничью в отборе на ЧМ.

Андрей Пятов провел свой 100-й матч за сборную Украины. Больше Пятова за украинскую команду сыграли только Анатолий Тимощук (144 матча), Андрей Шевченко (111) и Андрей Ярмоленко (102). 100 матчей также в активе Руслана Ротаня.

В возрасте 37 лет и 103 дней Пятов стал самым возрастным футболистом в истории сборной Украины. Он побил рекорд Тимощука.

Следующий матч отбора Украина сыграет 12 октября дома против Боснии и Герцеговины.

В марте этого года Украина в Киеве сыграла вничью с финнами.

Автор: Артем Будрин