А легендарный Криштиану роналду установил абслютный рекорд по количеству участий в европейском футбольном первенстве.

Сборная Португалии по футболу стартовала на Евро-2024 с убедительной победы над сборной Чехии.

При этом потругальские игроки побили пару рекордов. В частности Знаменитый Криштиану Роналду участвует в шестом Евро – это рекорд. Он провел уже 26 игрн за сборную на европейских первенствах. На втором месте по количеству матчей партнер Роналду по сборной – защитник Пепе: он сыграл 20-й матч. Кроме того, Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро. На момент начала игры против чехов ему был 41 год и 113 дней.

Защитник португальцев Пепе вышел в стартовом составе в матче первого тура группового турнира против команды Чехии. Для Пепе нынешний чемпионат Европы стал пятым (2008, 2012, 2016, 2020, 2024).

Видео дня

Напомним, до этого рекордсменом был венгерский голкипер Габор Кирая, которому на Евро-2016 было 40 лет. А среди полевых игроков ранее самым возрастным был немец Лотар Маттеус, сыгравший в возрасте 39 лет и 91 дня на Евро-2000.

Евро-2024: новости

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал игроков сборной Украины, которые виноваты в поражении на первом матче группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

В эфир российского пропагандистского спортивного телеканала Матч ТВ попали грузинские болельщики, исполнившие известную кричалку "Путин - х**ло".

Вас также могут заинтересовать новости: