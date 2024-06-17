Сербская сборная проиграла.

На еще одном матче Евро-2024 заметили российские флаги. Фотографии с трибун публикуют в сети.

Матч Сербия - Англияпроходил на стадионе "Фельтинс-Арена" в немецком Гельзенкирхене. Он завершился проигрышем сербской сборной - на 13-й минуте полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил гол. В четверг, 20 июня, сборная Сербии встретится со сборной Словении, а англичане - с командой Дании.

Российские Telegram-каналы снова распространили снимки болельщиков, которые принесли на матч флаги Российской Федерации. Как известно, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил сборную России от участия в Евро-2024 еще в начале полномасштабной войны.

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Евро-2024: результаты первых матчей

Чемпионат Европы стартовал 14 июня матчем между Германией и Шотландией (5:1). Сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1), Испания - Хорватию (3:0), а Италия - Албанию (2:1).

16 июня сборная Нидерландов обыграла Польшу (2:1), а Словения и Дания сыграли в ничью (1:1).

Уже сегодня в 16:00 будут играть сборные Украины и Румынии (16:00), Бельгии и Словакии (19:00) и Австрии и Франции (22:00).

Группы Евро-2024:

А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

В: Испания, Хорватия, Италия, Албания

С: Словения, Дания, Сербия, Англия

D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия, Турция, Грузия

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