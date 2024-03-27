Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер поздравила сборную Украины по футболу с выходом на Евро-2024.

Германия хорошо подготовилась для того, чтобы защитить украинских болельщиков и футболистов во время Евро-2024, заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер в интервью информационному агентству dpa.

"Меры безопасности - на высоком уровне и тесно скоординированы между федеральными властями, землями и странами-участницами. Мы сделаем все для защиты украинской команды и ее болельщиков. Мы продолжаем сосредоточенно проводить подготовку. В фокусе нашего внимания широкий спектр мероприятий: от защиты от хулиганов и исламистов до обеспечения кибербезопасности", - отметила Фезер.

Она также поздравила сборную Украины с выходом на Чемпионат Европы и отметила, что речь идет не только о спорте. Кроме того, она добавила, что вместе с украинцами будет болеть за команду Реброва.

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Сборная Украины вышла на Чемпионат Европы 2024

Накануне вечером, сборная Украины по футболу выиграла национальную команду Исландии в финале плей-офф отбора на Евро 2024. Счет матча - 2:1, отличились за команду Реброва Виктор Цыганков и Михаил Мудрик.

Таким образом, сборная Украины попала на Евро 2024, где сыграет в группе против национальных команд Бельгии, Румынии и Словакии. Соревнование пройдет в Германии, а первая встреча состоится 17 июня против сборной Румынии.

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