Журналист объяснил, в каком контексте стоит воспринимать хит фанатов о Путине.

Известный журналист Роман Цимбалюк поделился своим мнением о песне украинских фанатов "Путин х***о", которая вызвала негативную реакцию со стороны России после матча полуфинала чемпионата Европы-2022 по футзалу.

В интервью sport24.ua журналист заявил, что намного важнее то, как действия РФ воспринимают граждане Украины, а не то, как к песням болельщиков относится президент страны-агрессора.

- Есть замечательная песня украинских фанатов, которая уже стала международной - "Путин х***о". В кулуарах вам никогда не приходилось слышать, как на нее реагирует хозяин Кремля?

"Я думаю, что он к этому относится по-философски. Он много раз рассказывал, жаловался, что на Западе ему дорисовывают клыки, кровь. Много есть разных карикатур. Словом, его часто позиционируют (справедливо) как дьявола. Он по этому поводу всегда говорит: "Меня это не затрагивает, я к этому привык".

Суть нашего хита в другом. Важно не то, как воспринимает Путин. А важно, как действия России воспринимают граждане Украины. Ибо если эта песня-кричалка стала такой популярной - какое следствие? Россияне видят, что их здесь как минимум не ждут. А ведь в российской системе координат против "бога" такие вещи говорить нельзя, это запрещено.

Итак, подытожим: наш хит является элементом сопротивления. Кто-то поет эту песню. Кто-то на аватарке ставит желто-голубой флажок. А кто-то, находясь на службе, закладывает патроны в магазины. Тем самым мы фиксируем и посылаем сигналы, что а) россияне, вы нам не братья; б) вы - проклятые оккупанты, мы вас никогда не простим. В таком контексте следует рассматривать эту песню. В песне имеется ненормативная лексика? Что ж, на то они и ультрас", - сказал Цимбалюк.

Напомним, что на матче сборных Украины и России в рамках полуфинала чемпионата Европы по футзалу украинские фанаты очень мощно поддерживали своих спортсменов. В ходе игры они несколько раз исполнили песни "Путин х***о" и "Кто не скачет тот москаль". Кроме того, украинские фаны с трибун напоминали россиянам об аннексии Крыма.

После игры представители РФС выразили свое негодование поведением болельщиков и обратились в УЕФА с требованиями наказать Украину за поведение фанатов.

В УЕФА отреагировали на обращение РФС и начали расследование по матчу Украины против России.

Добавим, что сборная Украины минимально уступила России со счетом 2:3. В матче за 3-е место украинская команда разгромно проиграла Испании (1:4).

ЧЕ-2022 по футзалу выиграла сборная Португалии, которая разбила россиян, сотворив камбэк в финале.