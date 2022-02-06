Россия проиграла Португалии, имея преимущество в два мяча.

В воскресенье, 6 февраля, состоялся финальный поединок Евро-2022 по футзалу, в котором встречались сборные Португалии и России. Игра прошла в Амстердаме на арене "Зигго Доум".

Сборной России удалось первой забить, на 10-й минуте голом отличился Антон Соколов. А уже через три минуты преимущество россиян удвоил Андрей Афанасьев. Португальцам удалось забить первый гол лишь в концовке первого тайма, отличился Томаш Пасу.

Второй тайм получился более удачным для сборной Португалии. Усилиями Андре Коэлью, офрмившего дубль, португальцам удалось сначала сравнять счет, а затем и вовсе выйти вперед. А уже в самой концовке поединка, за секунду до сирены, Португалия забила четвертый гол в ворота России, оформив тем самым победу в матче и на турнире.

Португалия - Россия - 4:2

Голы: Пасу, 19, Коэлью, 27, 32, Варела, 40 - Соколов, 10, Афанасьев, 13.

Отметим, что сборная Португалии защитила титул чемпионов Европы. Это второй титул португальцев. Испанцы выигрывали ЧЕ семь раз.

Напомним, в полуфинале Евро-2022 Россия обыграла Украину (3:2), а Португалия сделала камбэк в игре с Испанией (3:2).

В матче за бронзу Испания взяла верх над Украиной (4:1).

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