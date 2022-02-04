Первым финалистом турнира стала Россия.

4 февраля в Амстердаме прошел полуфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором сборная Украины играла против российской команды.

Поединок начался тяжело для наших ребят. "Желто-синие" пропустили в дебюте игры гол из-за нелепого рикошета. Затем Украина умышленно сняла вратаря и пошла всеми силами в атаку. Россияне провели контратаку и удвоили преимущество. Но после этого наши продолжили играть рискованно без вратаря и сократили отставание, реализовав лишнего полевого.

Во втором тайме Россия забила третий гол, а наши футзалисты тоже имели немало моментов, но реализация подвела. За 5 минут до конца Абакшин Даниил забил второй гол для Украины.

За минуту до конца поединка Пётр Шотурма не забил пенальти. "Желто-синие" давили, создали уйму моментов, но фарт был не на стороне Украины.

Украина - Россия - 2:3

Голы: Серый, 16, Абакшин, 35 - Соколов, 2, Афанасьев, 15, Ниязов, 31

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч - Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш

Россия: Путилов, Абрамов, Соколов, Паулиньо, Нандо - Замтарадзе, Милованов, Ниязов, Чишкала, Абрамович, Давыдов, Афанасьев

Нереализованный пенальти: Шотурма, 39

В другом полуфинале Португалия сыграет против Испании 4 февраля в 21:00.

Украина - Россия: как играли на этом турнире

Сборная Украины на групповом этапе заняла второе место в квартете А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка). Украина в 1/4 финала обыграла Казахстан со счетом 5:3.

Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2. В 1/4 финала Россия победила Грузию со счетом 3:1.

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