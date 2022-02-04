4 февраля в Амстердаме прошел полуфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором сборная Украины играла против российской команды.
Поединок начался тяжело для наших ребят. "Желто-синие" пропустили в дебюте игры гол из-за нелепого рикошета. Затем Украина умышленно сняла вратаря и пошла всеми силами в атаку. Россияне провели контратаку и удвоили преимущество. Но после этого наши продолжили играть рискованно без вратаря и сократили отставание, реализовав лишнего полевого.
Во втором тайме Россия забила третий гол, а наши футзалисты тоже имели немало моментов, но реализация подвела. За 5 минут до конца Абакшин Даниил забил второй гол для Украины.
За минуту до конца поединка Пётр Шотурма не забил пенальти. "Желто-синие" давили, создали уйму моментов, но фарт был не на стороне Украины.
Украина - Россия - 2:3
Голы: Серый, 16, Абакшин, 35 - Соколов, 2, Афанасьев, 15, Ниязов, 31
Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч - Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш
Россия: Путилов, Абрамов, Соколов, Паулиньо, Нандо - Замтарадзе, Милованов, Ниязов, Чишкала, Абрамович, Давыдов, Афанасьев
Нереализованный пенальти: Шотурма, 39
В другом полуфинале Португалия сыграет против Испании 4 февраля в 21:00.
Украина - Россия: как играли на этом турнире
- Сборная Украины на групповом этапе заняла второе место в квартете А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка). Украина в 1/4 финала обыграла Казахстан со счетом 5:3.
- Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2. В 1/4 финала Россия победила Грузию со счетом 3:1.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля.
- 16 сборных участвовали в соревнованиях. Они были поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступило 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.