В воскресенье, 6 февраля, национальная сборная Украины по футзалу играла против Испании матч за 3-е место чемпионата Европы-2022. Сенсации не получилось, игра завершилась уверенной победой испанцев.
В первом тайме игра была относительно равной, но завершилась первая половина игры в пользу Испании со счетом 2:1. Голами у испанцев отличились Мельядо и Солано. За украинцев забил Чернявский.
Во второй половине игры Украина все силы кинула на атаку, играли в пять полевых, за что и поплатились. Украинцы неплохо играли, создавали хорошие моменты, но реализация подводила наших спортсменов. Испанцы же воспользовались своими моментами более качественно, что и привело к уверенной победе подопечных Федерико Видаля.
Испания - Украина - 4:1
Голы: Мельядо, 10, Солано, 18, Ортис, 31, Адольфо, 32 - Чернявский, 17
Испания: Хесус Эрреро, Ортис, Рауль Гомес, Лосано, Мельядо - Плана, Борха, Бойис, Адольфо, Сесилио, Чино, Рауль Кампос, Солано.
Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич - Савенко, Радевич, Разуванов, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.
Напомним, что Украина в полуфинале Евро-2022 по футзалу проиграла сборной России, а Испания уступила Португалии. Оба поединка завершились с одинаковым счетом 3:2.
Читайте такжеОбиделись за песню о Путине: представители РФ потребовали от УЕФА наказать УкраинуДобавим, что 6 февраля будет сыгран также и финал чемпионата Европы по футзалу, в котором Португалия сыграет с Россией. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.
- 16 сборных участвовали в соревнованиях. Они были поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступило 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.