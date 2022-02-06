Украинцы не смогли реализовать свои моменты, которых было много.

В воскресенье, 6 февраля, национальная сборная Украины по футзалу играла против Испании матч за 3-е место чемпионата Европы-2022. Сенсации не получилось, игра завершилась уверенной победой испанцев.

В первом тайме игра была относительно равной, но завершилась первая половина игры в пользу Испании со счетом 2:1. Голами у испанцев отличились Мельядо и Солано. За украинцев забил Чернявский.

Во второй половине игры Украина все силы кинула на атаку, играли в пять полевых, за что и поплатились. Украинцы неплохо играли, создавали хорошие моменты, но реализация подводила наших спортсменов. Испанцы же воспользовались своими моментами более качественно, что и привело к уверенной победе подопечных Федерико Видаля.

Испания - Украина - 4:1

Голы: Мельядо, 10, Солано, 18, Ортис, 31, Адольфо, 32 - Чернявский, 17

Испания: Хесус Эрреро, Ортис, Рауль Гомес, Лосано, Мельядо - Плана, Борха, Бойис, Адольфо, Сесилио, Чино, Рауль Кампос, Солано.

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич - Савенко, Радевич, Разуванов, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Напомним, что Украина в полуфинале Евро-2022 по футзалу проиграла сборной России, а Испания уступила Португалии. Оба поединка завершились с одинаковым счетом 3:2.

Читайте такжеОбиделись за песню о Путине: представители РФ потребовали от УЕФА наказать УкраинуДобавим, что 6 февраля будет сыгран также и финал чемпионата Европы по футзалу, в котором Португалия сыграет с Россией. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Евро-2022 по футзалу: главное