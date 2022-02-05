4 февраля состоялся еще один полуфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором Португалия победила Испанию.
Действующие чемпионы Европы португальцы смогли отыграться с 0:2. Это был сумасшедший камбэк, ведь Португалия забила все свои три гола во втором тайме.
Португалия – Испания – 3:2
Голы: Коэлью, 29 (с пенальти), Зики Те, 32, 39 - Гомес, 1, Чино, 13
В первом полуфинале Украина уступила России со счетом 2:3.
Теперь 6 февраля в 15:30 по киевскому времени украинская сборная сыграет против Испании поединок за третье место - будут разыграны бронзовые медали.
В тот же день в 18:30 Португалия и Россия сойдутся в финале. Они определят между собой чемпиона Европы.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля.
- 16 сборных участвовали в соревнованиях. Они были поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступило 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.