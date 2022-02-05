Португалия в безумном стиле победила Испанию и пробилась в финал турнира.

4 февраля состоялся еще один полуфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором Португалия победила Испанию.

Действующие чемпионы Европы португальцы смогли отыграться с 0:2. Это был сумасшедший камбэк, ведь Португалия забила все свои три гола во втором тайме.

Португалия – Испания – 3:2

Голы: Коэлью, 29 (с пенальти), Зики Те, 32, 39 - Гомес, 1, Чино, 13

В первом полуфинале Украина уступила России со счетом 2:3.

Теперь 6 февраля в 15:30 по киевскому времени украинская сборная сыграет против Испании поединок за третье место - будут разыграны бронзовые медали.

В тот же день в 18:30 Португалия и Россия сойдутся в финале. Они определят между собой чемпиона Европы.

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