Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении Украины по итогам полуфинала Евро-2022 по футзалу.
На официальном сайте УЕФА было объявлено о назначении инспектора по этике и дисциплине для проведения расследования.
Напомним, что во время матча 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу украинские болельщики, которые очень тепло поддерживали нашу сборную, несколько раз исполнили песни "Путин х***о" и "Кто не скачет тот москаль". Кроме того, украинские фаны с трибун напоминали россиянам об аннексии Крыма.
После матча Российский футбольной союз (РФС) направил обращение в УЕФА, требуя от организации открыть дисциплинарное расследование.
Читайте также"Вы - наши герои": Зеленский обратился к сборной Украины по футзалу после игры с РоссиейДобавим, что сборная Украины минимально уступила России со счетом 2:3. В матче за 3-е место украинская команда разгромно проиграла Испании (1:4).
ЧЕ-2022 по футзалу выиграла сборная Португалии, которая разбила россиян, сотворив камбэк в финале.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимали Нидерланды с 19 января по 6 февраля.
- 16 сборных участвовали в соревнованиях. Они были поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступило 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы успешно защитила Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.