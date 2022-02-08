УЕФА может наказать Украину за поведение болельщиков.

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении Украины по итогам полуфинала Евро-2022 по футзалу.

На официальном сайте УЕФА было объявлено о назначении инспектора по этике и дисциплине для проведения расследования.

Напомним, что во время матча 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу украинские болельщики, которые очень тепло поддерживали нашу сборную, несколько раз исполнили песни "Путин х***о" и "Кто не скачет тот москаль". Кроме того, украинские фаны с трибун напоминали россиянам об аннексии Крыма.

После матча Российский футбольной союз (РФС) направил обращение в УЕФА, требуя от организации открыть дисциплинарное расследование.

Читайте также"Вы - наши герои": Зеленский обратился к сборной Украины по футзалу после игры с РоссиейДобавим, что сборная Украины минимально уступила России со счетом 2:3. В матче за 3-е место украинская команда разгромно проиграла Испании (1:4).

ЧЕ-2022 по футзалу выиграла сборная Португалии, которая разбила россиян, сотворив камбэк в финале.

Евро-2022 по футзалу: главное