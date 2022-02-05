Украинские болельщики вызвали бурю негодование у представителей России.

В пятницу, 4 февраля, в рамках 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу сборная Украины играла против сборной России. Поединок завершился минимальной победой россиян со счетом 3:2.

Этот поединок запомнился качественной игрой сборной Украины, которая при неистовой поддержке украинских фанатов, выкладывалась на все 200%. И хоть не удалось нашим спортсменам добиться положительного результата, показали они себя достойно.

Отдельно стоит отметить болельщиков, которые во время поединка против России очень тепло поддерживали сборную Украины: с трибун звучали знаменитые песни "Путин х***о" и "Кто не скачет тот москаль". Кроме того, украинские фаны с трибун решили напомнить россиянам об аннексии Крыма.

После завершения поединка игрок Украины Евгений Сирый признался, что никогда еще не испытывал такой поддержки.

"Сумасшедшая поддержка. Я не знаю, наверное, даже в большом футболе такой поддержки не существует. Что сегодня творилось на арене - я не представляю, если бы не COVID-19 и была возможность заполнить всю арену, что бы тут творилось. Это было бы что-то невероятное", - сказал игрок сборной Украины.

После матча украинцы не стали обращать внимания на довольно спорные судейские решения в пользу России, как, к примеру, явная игра рукой бразильца Нандо или прочие фолы и нарушения, которые остались незамеченными судьями матча. Представители сборной Украины лишь поблагодарили своих болельщиков за оказанную поддержку и готовятся к матчу за 3-е место на турнире.

Читайте также"Вы - наши герои": Зеленский обратился к сборной Украины по футзалу после игры с РоссиейДругая реакция после матча последовала у российской стороны.

Как сообщает "Чемпионат", представители РФ совершенно не оценили ту атмосферу, которую создали украинцы во время полуфинального матча Евро-2022 в Амстердаме. В России выразили свое негодование и возмущение поведением фанатов из Украины, назвав их провокаторами.

В частности, президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев назвал провокацией действия украинских фанатов.

"У нас было большое собрание со сборной, было совещание с УЕФА. Мы предупреждали о провокациях. Я благодарен ребятам за то, что они не отреагировали ни на один крик. Хотя мы все слышали оскорбительные заряды о России, сборной. Не хочется их повторять. Но русские не сдаются", - заявил Алиев.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищов и вовсе потребовал от УЕФА наказать Украину за поддержку болельщиков.

"К сожалению, ожидания многих оправдались: провокации произошли. Хотя я надеялся, что все пройдет без этой грязи. Провокаторы все же примчались... Надеюсь, Международная федерация отреагирует. Иностранные коллеги должны отреагировать и наказать хулиганов. Приехали издеваться – в конце концов наказали своих. Какой смысл было это делать?", – сказал Свищов.

Комментатор Аркадий Белый после игры рассказал, почему пришлось использовать интершум во втором тайме.

"Я когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные возгласы с трибун. Нам пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные возгласы. Это отвратительно, но к игрокам все это не имеет никакого отношения – никакого хамства на поле не было. Мне стыдно за сборную Украины в этом смысле. Самое ужасное, что это может ударить по Украине. УЕФА это просто так не оставит", – резюмировал Белый.

Читайте такжеТренер сборной Украины по футзалу подвел итоги матча против РоссииНапомним, 6 февраля в 15:30 по киевскому времени украинская сборная сыграет против Испании поединок за третье место - будут разыграны бронзовые медали. В тот же день в 18:30 Португалия и Россия сойдутся в финале. Они определят между собой чемпиона Европы.

Украина - Россия: как играли на этом турнире

Сборная Украины на групповом этапе заняла второе место в квартете А, одержав одну победу при двух поражениях. "Сине-желтые" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка). Украина в 1/4 финала обыграла Казахстан со счетом 5:3.

Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2. В 1/4 финала Россия победила Грузию со счетом 3:1.

Евро-2022 по футзалу: главное