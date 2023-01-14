Предложение "Арсенала" - 95 миллионов евро с учетом бонусов.

"Челси" договорился с "Шахтером" о трансфере полузащитника Михаила Мудрика.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, 22-летний украинец отправился в Лондон проходить медицинский осмотр.

По данным источника, стороны согласовали сумму трансфера 100 миллионов евро (80 млн сразу + 20 млн бонусами). Теперь "Челси" пробует уговорить игрока, который хотел перейти в "Арсенал". Предложение "канониров" - 95 миллионов евро с учетом бонусов.

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Челси перехватил Мудрика у Арсенала: что известно

26 декабря "Арсенал" предложил "Шахтеру" 40 миллионов евро плюс 20 миллионов евро в качестве различных бонусов за 22-летнего Мудрика. "Горняки" отклонили предложение.

3 января "канониры" сделали второе официальное предложение по Мудрику. Речь шла о 52 миллионах евро плюс 18-20 миллионов евро в качестве бонусов. "Шахтер" снова не принял такие условия и продолжил просить 80-100 миллионов евро.

Сам Мудрик уже успел договориться с "Арсеналом" относительно условий личного контракта. Английский топ-клуб готов платить украинской звезде 5,5 миллиона евро в год. Однако "Челси" готов перебить предложение своих соседей по городу.

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