Переход Мудрика в "Арсенал" может состояться уже к концу текущей недели.

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик в ближайшие дни покинет донецкий "Шахтер".

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 22-летний вингер находится в шаге от перехода в лондонский "Арсенал".

По информации источника, "канониры" уже согласовали условия личного контракта с Мудриком. Соглашение будет рассчитано на 5 лет, зарплата украинского футболиста составит 5,5 миллиона евро в год.

Видео дня

Кроме того, как сообщает английский журналист Райан Тейлор, "Шахтер" ослабил свои позиции в переговорном процессе и готов снизить финансовые запросы. Это случилось впервые с момента начала переговоров.

Сейчас стороны обсуждают структуру выплат за потенциальный трансфер. В ближайшее время состоятся прямые переговоры между руководителями двух клубов. Сделка может быть закрыта до конца недели.

Отметим, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик показывает невероятную игру, став настоящим лидером донецкого клуба.

В 18 матчах за "Шахтер" 22-летний футболист забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. В том числе на его счету три гола и два ассиста в Лиге чемпионов.

Также в этом сезоне Мудрик дебютировал в составе национальной сборной Украины, забив один гол в 11 встречах.

Портал Transfermarkt считает оценивает трансферную стоимость Мудрика в 40 миллионов евро. Это самый высокий показатель среди всех украинских футболистов.

Вас также могут заинтересовать новости: