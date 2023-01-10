Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик в ближайшие дни покинет донецкий "Шахтер".
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 22-летний вингер находится в шаге от перехода в лондонский "Арсенал".
По информации источника, "канониры" уже согласовали условия личного контракта с Мудриком. Соглашение будет рассчитано на 5 лет, зарплата украинского футболиста составит 5,5 миллиона евро в год.
Кроме того, как сообщает английский журналист Райан Тейлор, "Шахтер" ослабил свои позиции в переговорном процессе и готов снизить финансовые запросы. Это случилось впервые с момента начала переговоров.
Сейчас стороны обсуждают структуру выплат за потенциальный трансфер. В ближайшее время состоятся прямые переговоры между руководителями двух клубов. Сделка может быть закрыта до конца недели.
Отметим, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик показывает невероятную игру, став настоящим лидером донецкого клуба.
В 18 матчах за "Шахтер" 22-летний футболист забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. В том числе на его счету три гола и два ассиста в Лиге чемпионов.
Также в этом сезоне Мудрик дебютировал в составе национальной сборной Украины, забив один гол в 11 встречах.
Портал Transfermarkt считает оценивает трансферную стоимость Мудрика в 40 миллионов евро. Это самый высокий показатель среди всех украинских футболистов.