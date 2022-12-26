Михаил Мудрик становится ближе к переходу в лондонский "Арсенал".

Футболист национальной сборной Украины Михаил Мудрик близок к уходу из "Шахтера" в зимнее трансферное окно.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лондонский "Арсенал" сделал официальное предложение "горнякам" по трансферу талантливого украинского вингера.

По информации Романо, "канониры" предложили донецкому клубу 40 миллионов евро плюс 20 миллионов евро в качестве различных бонусов.

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Однако "Шахтер" не готов отпустить своего главного таланта за такую сумму и требует значительно больше.

Отмечается, что Мудрик желает перейти именно в "Арсенал". Поэтому в скором времени руководство клуба проведет переговоры с агентом игрока, чтобы обсудить условия личного контракта.

Добавим, что "Шахтер" хочет выручить за трансфер своего главного таланта порядка 100 миллионов евро. "Горняки" повысили стоимость игрока по итогам выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Михаил сыграл в составе "Шахтера" в 18 матчах и забил 10 мячей. Контракт 21-летнего вингера с "горняками" рассчитан до 2026 года.

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