Жоау Феликс попробует помочь "Челси" вернуться в зону Лиги чемпионов.

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс перешел из мадридского "Атлетико" в лондонский "Челси".

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 23-летний футболист будет выступать в составе "синих" на правах аренды.

Арендное соглашение Феликса с "Челси" рассчитано до конца нынешнего сезона. Опция выкупа в контракте португальца с лондонским клубом не предусмотрена.

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Также "Атлетико" сообщил, что перед уходом Феликс продлил контракт с клубом еще на сезон - до 2027 года.

По информации СМИ, лондонский клуб заплатит "Атлетико" 11 миллионов евро за аренду игрока до конца сезона, а также возьмет на себя все расходы по зарплате португальца.

Жоау Феликс прокомментировал свой переход в "Челси".

"Это одна из величайших команд в мире. Я хочу помочь "Челси" в достижении целей. Я очень счастлив быть здесь и очень рад возможности сыграть на "Стэмфорд Бридж", - приводит слова Феликса официальный сайт "Челси".

Стоит отметить, что Жоау Феликс является одним из самых дорогих форвардов в истории футбола. В 2019 году мадридский "Атлетико" заплатил "Бенфике" за трансфер португальца 126 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Феликс забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 21 матче за "Атлетико" во всех турнирах.

На ЧМ-2022 в Катаре нападающий сыграл четыре матча за сборную Португалии, отметился одним забитым мячом и дважды ассистировал партнерам.

Напомним, это уже третий трансфер "Челси" во время зимнего трансферного окна. Ранее "пенсионеры" подписали нападающего "Мольде" Давида Датро Фофана, а также защитника "Монако" Бенуа Бадьяшиля.

После 17-ти сыгранных туров "Челси" идет на 10-й позиции в турнирной таблице АПЛ. В активе "синих" 25 набранных очков.

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