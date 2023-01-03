Михаил Мудрик / фото ФК Шахтер

Лондонский "Арсенал" приближается к достижению договоренности с "Шахтером" по трансферу Михаила Мудрика

Как сообщает инсайдер Руди Галетти, "канониры" сделали второе официальное предложение "горнякам" по Мудрику и клубы как никогда близки к достижению соглашения. 

По данным источника, второе предложение "Арсенала" составило 52 миллиона евро плюс 18-20 миллионов евро в качестве бонусов.

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twitter.com/RudyGaletti

Информацию о втором предложении "Арсенала" по Мудрику подтвердил также инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, "канониры" предложили донецкому клубу 50 миллионов евро плюс бонусы. 

twitter.com/FabrizioRomano

Отмечается, что такая сумма заставила руководство "Шахтера" серьезно задуматься. Если переговоры продолжатся положительно, Мудрик может стать игроком "Арсенала" уже к концу текущей недели.

Ранее Михаил Мудрик уже согласовал условия личного контракта с английским клубом.

В нынешнем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает украинского вингера в 40 миллионов евро.

Напомним, в составе "Арсенала" выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко. Он пополнил состав "канониров" прошлым летом.

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