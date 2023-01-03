Михаил Мудрик может перебраться в "Арсенал" уже к концу этой недели.

Лондонский "Арсенал" приближается к достижению договоренности с "Шахтером" по трансферу Михаила Мудрика.

Как сообщает инсайдер Руди Галетти, "канониры" сделали второе официальное предложение "горнякам" по Мудрику и клубы как никогда близки к достижению соглашения.

По данным источника, второе предложение "Арсенала" составило 52 миллиона евро плюс 18-20 миллионов евро в качестве бонусов.

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Информацию о втором предложении "Арсенала" по Мудрику подтвердил также инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, "канониры" предложили донецкому клубу 50 миллионов евро плюс бонусы.

Отмечается, что такая сумма заставила руководство "Шахтера" серьезно задуматься. Если переговоры продолжатся положительно, Мудрик может стать игроком "Арсенала" уже к концу текущей недели.

Ранее Михаил Мудрик уже согласовал условия личного контракта с английским клубом.

В нынешнем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает украинского вингера в 40 миллионов евро.

Напомним, в составе "Арсенала" выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко. Он пополнил состав "канониров" прошлым летом.

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