Полузащитник сборной Украины подписал соглашение с лондонцами до 2026 года.

Лидер сборной Украины Александр Зинченко перешел из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал".

Об этом сообщает официальный сайт "канониров".

Контракт 25-летнего украинца с новым клубом рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов фунтов стерлингов. Зинченко уже присоединился к "Арсеналу" на предсезонные сборы в США.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился своими эмоциями от подписания украинского полузащитника:

"Да, потому что мы здесь, чтобы побеждать. Чтобы побеждать и играть так, как мы этого хотим. А Александр способен на то и другое. У него есть подготовка, у него есть опыт в этом. Кроме того, он хочет получить важную роль в команде.

Сейчас он находится на таком этапе своей карьеры, когда ищет новый вызов. А "Арсенал", как клуб, и я, как тренер, можем предложить ему это.

У Александра хорошие не только футбольные качества, но и человеческие. Кем он является как личность, за что он выступает, какой у него сильный характер, какая у него страсть к игре", - сказал Артета.

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