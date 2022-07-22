Лидер сборной Украины Александр Зинченко перешел из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал".
Об этом сообщает официальный сайт "канониров".
Контракт 25-летнего украинца с новым клубом рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов фунтов стерлингов. Зинченко уже присоединился к "Арсеналу" на предсезонные сборы в США.
Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился своими эмоциями от подписания украинского полузащитника:
"Да, потому что мы здесь, чтобы побеждать. Чтобы побеждать и играть так, как мы этого хотим. А Александр способен на то и другое. У него есть подготовка, у него есть опыт в этом. Кроме того, он хочет получить важную роль в команде.
Сейчас он находится на таком этапе своей карьеры, когда ищет новый вызов. А "Арсенал", как клуб, и я, как тренер, можем предложить ему это.
У Александра хорошие не только футбольные качества, но и человеческие. Кем он является как личность, за что он выступает, какой у него сильный характер, какая у него страсть к игре", - сказал Артета.
Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"
- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- За "Манчестер Сити" украинец сыграл 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач.
- В 2021 году Зинченко отыграл полностью финал Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). В составе "Сити" он тогда был признан лучшим игроком матча.