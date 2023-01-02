Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик стал на шаг ближе к переходу в чемпионат Англии.
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 21-летний украинец договорился об условиях личного контракта с лондонским "Арсеналом".
По информации источника, стороны договорились о соглашении сроком на пять лет.
"Арсенал" продолжает переговоры с "Шахтером" о трансфере Мудрика. "Горняки" отклонили первый официальный запрос "канониров" по Мудрику, однако "Арсенал" подготовил новое, улучшенное предложение.
Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о переговорах с лондонским "Арсеналом" по трансферу талантливого украинского футболиста.
В нынешнем сезоне Михаил Мудрик сыграл в составе "Шахтера" 18 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает украинского вингера в 40 миллионов евро.
Добавим, что "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ в нынешнем сезоне. За 16 сыгранных матчей "канониры" заработали 43 очка.
В последнем матче в 2022 году лондонский клуб обыграл "Брайтон" со счетом 4:2. В следующем туре подопечные Микеля Артеты примут "Ньюкасл" 3 января.
Напомним, в составе "Арсенала" выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко. Он пополнил состав "канониров" прошлым летом.