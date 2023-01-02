"Арсенал" продолжает вести переговоры с "Шахтером" по трансферу Мудрика.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик стал на шаг ближе к переходу в чемпионат Англии.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 21-летний украинец договорился об условиях личного контракта с лондонским "Арсеналом".

По информации источника, стороны договорились о соглашении сроком на пять лет.

Видео дня

"Арсенал" продолжает переговоры с "Шахтером" о трансфере Мудрика. "Горняки" отклонили первый официальный запрос "канониров" по Мудрику, однако "Арсенал" подготовил новое, улучшенное предложение.

Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о переговорах с лондонским "Арсеналом" по трансферу талантливого украинского футболиста.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик сыграл в составе "Шахтера" 18 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает украинского вингера в 40 миллионов евро.

Добавим, что "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ в нынешнем сезоне. За 16 сыгранных матчей "канониры" заработали 43 очка.

В последнем матче в 2022 году лондонский клуб обыграл "Брайтон" со счетом 4:2. В следующем туре подопечные Микеля Артеты примут "Ньюкасл" 3 января.

Напомним, в составе "Арсенала" выступает футболист сборной Украины Александр Зинченко. Он пополнил состав "канониров" прошлым летом.

Вас также могут заинтересовать новости: