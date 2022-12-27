"Шахтер" отклонил первое предложение "канониров" по Мудрику, но переговоры продолжаются.

Донецкий "Шахтер" накануне получил официальное предложение от лондонского "Арсенала" по трансферу Михаила Мудрика.

По информации источников, "канониры" предложили "горнякам" за украинского вингера 40 миллионов евро и плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Однако, руководство дончан это предложение не устроило.

Как сообщает издание The Telegraph, "Шахтер" отклонил предложение "Арсенала". Украинский клуб хочет заработать на продаже своего главного таланта от 80 до 100 миллионов евро.

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Отмечается, что позиция "Шахтера" не отпугала "Арсенал" и переговоры продолжаются.

Добавим, что сам Михаил Мудрик не скрывает своей симпатии к "Арсеналу" и желает перейти именно в лондонский клуб. Более того, 21-летний футболист ранее заявил, что хотел перейти в новый клуб уже этой зимой.

Также Мудрик накануне опубликовал в социальных сетях фото, как смотрит матч "Арсенала" против "Вест Хэма".

В текущем сезоне Михаил сыграл в составе "Шахтера" в 18 матчах и забил 10 мячей. Контракт 21-летнего вингера с "горняками" рассчитан до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Мудрика в 40 миллионов евро.

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