"Арсенал" продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице АПЛ.

В понедельник, 26 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Англии по футболу состоялось лондонское дерби, в котором "Арсенал" принимал "Вест Хэм".

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Гости первыми повели в счете в этой игре - на 27-й минуте забил полузащитник "Вест Хэма" Саид Бенрахма, который реализовал пенальти.

"Арсеналу" удалось переломить ход поединка во второй половине игры: на 53-й минуте Букайо Сака сравнял счет, спустя пять минут Габриэл Мартинелли вывел "канониров" вперед, а на 69-й минуте Эдди Нкетиа забил третий гол "Арсенала", установив финальный счет на табло.

"Арсенал" - "Вест Хэм" - 3:1

Голы: Сака, 53, Мартинелли, 58, Нкетиа, 69 - Бенрахма, 27 пен

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Зинченко, 73), Джака, Парти (Эль-Ненни), Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Виейра, 88)

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Керер, Крессуэлл, Соучек (Форнальс, 78), Райс, Лукас Пакета, Антонио (Мубама, 87), Бенрахма, Боуэн

Предупреждения: Боуэн (8), Цоуфал (44)

Обзор матча:

Добавим, что Александр Зинченко начинал этот матч на скамейке запасных. Микель Артета выпустил украинца на поле на 73-й минуте игры. Результативными действиями Александр отличиться не успел.

Команда Микеля Артеты набрала 40 очков и укрепила лидерство в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" опережает "Ньюкасл" на семь очков, а "Манчестер Сити" - на восемь. "Вест Хэм" набрал 14 баллов и занимает 16-ю позицию.

В следующем туре "Арсенал" сыграет 31 декабря против "Брайтона" на выезде, "Вест Хэм" 30 декабря примет "Брентфорд".

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