Переговоры между "Шахтером" и "Арсеналом" по трансферу Мудрика продолжаются.

Лондонский "Арсенал" накануне сделал официальное предложение "Шахтеру" по трансферу вингера "горняков" Михаила Мудрика. Донецкий клуб ответил отказом.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о переговорах с грандом АПЛ по поводу перехода талантливого украинского футболиста.

"Переговоры продолжаются. Предложения мы получаем, но не те, что хотели бы видеть у себя на столе. Сейчас, буквально через 5 минут, буду созваниваться с "Арсеналом".

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Мы открыты для переговоров, готовы обменяться мнениями, цифрами. Договоримся - значит, договоримся. Нет - значит, в следующий раз", - приводит слова Палкина пресс-служба "Шахтера".

По информации СМИ, "Арсенал" предложил за переход Мудрика 40-45 миллионов евро плюс 20 миллионов евро в качестве бонусов. Это не устраивает "горняков", но лондонский клуб продолжает переговоры и серьезно настроен, чтобы подписать украинца в зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что сам Мудрик не скрывает своей симпатии к "Арсеналу" и желает перейти именно в лондонский клуб.

В текущем сезоне Михаил сыграл в составе "Шахтера" в 18 матчах и забил 10 мячей. Контракт 21-летнего вингера с "горняками" рассчитан до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Мудрика в 40 миллионов евро.

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