Команде Андрея Шевченко необходимо удержать второе место в группе.

21 июня сборная Украины в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020 сыграет против сборной Австрии. Матч пройдет на "Национальном стадионе" в Бухаресте.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Австрия.

Украина - Австрия: где смотреть матч Евро-2020

Сборные Украины и Австрии в заключительном туре определят, кто займет второе, а кто третье места в группе С. Обе команды набрали по 3 очка, но украинцы выше в таблице за счет большего количества забитых голов (4:4 против 3:3 у австрийцев).

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Сборная Украины

Сборная Украины стартовала на Евро-2020 матчем против Нидерландов. Украинцы дважды пропустили после перерыва, затем феерически отыгрались благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, но на 85-й минуте все же пропустили решающий гол - 2:3.

Во 2-м туре Украина обыграла Северную Македонию - 2:1. У "желто-синих" вновь отличились Ярмоленко и Яремчук. Правда, во втором тайме украинская сборная потрепала нервы болельщикам, позволив сопернику слишком многое. Украинцы пропустили один мяч, Руслан Малиновский не реализовал пенальти, и концовка получилась нервной. Но, к счастью, удержать победный счет удалось.

Выше второго места Украина уже не поднимется, а, чтобы сохранить вторую позицию, в матче против Австрии достаточно будет и ничьей. Если же "желто-синие" проиграют, они финишируют в группе третьими, и вопрос выхода в плей-офф будет зависеть от показателей третьих мест в других группах.

Сборная Австрии

Австрийская сборная начинала турнир матчем против Северной Македонии. Поединок получился зрелищным и завершился победой австрийцев со счетом 3:1. Забивали у победителей Штефан Лайнер, Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович.

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В матче против Нидерландов австрийцам пришлось обходиться без Арнаутовича, которого дисквалифицировали на один матч из-за оскорбления этнических албанцев из сборной Северной Македонии. А Австрия по всем статьям проиграла "оранжевым" - 0:2.

Поражение с таким счетом отбросило австрийцев на третье место в группе С. Теперь, чтобы гарантировать себе путевку в плей-офф, им нужно обыгрывать Украину. Ничья оставит Австрию на третьей позиции, но с 4 очками у команды будут неплохие шансы на плей-офф. Поражение, как и для Украины, поставит продолжение борьбы на турнире под серьезный вопрос.

Кто не сыграет?

Сборной Украины в этом матче не поможет Александр Зубков, который получил травму в 1-м туре против Нидерландов. Также после травмы не успевает восстановиться Денис Попов, который еще не играл на этом Евро. У австрийцев из-за травмы бедра к матчу не готовился защитник Валентино Лазаро.

Ориентировочные составы

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук

Австрия: Бахманн, Алаба, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Забитцер, К. Шлагер, Гриллич, Ульмер, Баумгартнер, Арнаутович

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Любой разговор о том, что обе команды устраивает ничья, должен пресекаться. Это неправомерно. Команда готовится, понимает важность этой игры. И мы, и Австрия. Все прекрасно понимают, что будет на кону. Теоретически ничья нас устраивает, но если выходить на игру с такой мыслью, то ты никогда не добьешься определенного результата".

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода:

"Мы стремимся выиграть этот поединок. Мы жаждем победы в каждой встрече. Но всегда есть соперник, у которого та же цель. Мы хорошо знакомы с командой Украины, где собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и у каждой команды, у украинцев есть слабости. Мы их нашли и будем использовать".

Арбитр

Судить матч будет опытный и авторитетный турецкий рефери Джюнейт Чакыр. Он уже пересекался со сборной Украины ранее.

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Автор: Антон Дударь