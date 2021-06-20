Сборная Украины проведет решающий матч на групповом этапе.

21 июня на "Национальном стадионе" в Бухаресте пройдет матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Украины и Австрии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Австрия.

Украина - Австрия: где смотреть матч

Прямую трансляцию противостояния украинской и австрийской сборных можно будет посмотреть на телеканале "Украина".

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Также транслировать поединок будет канал "Футбол 2".

Начало встречи - в 19.00.

Украина - Австрия: перед матчем

Обе команды в группе С уступили Нидерландам, но выиграли у Северной Македонии. К очной встрече Австрия и Украина подходят с одинаковым количеством очков. Но команда Шевченко располагается выше в таблице, поскольку имеет больше забитых голов (4:4 против 3:3 у австрийцев).

Украина дважды встречалась с Австрией в товарищеских матчах - 2:1 в 2011 году и 2:3 в 2012-ом.

Сохранить второе место в группе С Украине позволит даже ничейный результат. В то же время поражение отбросит "желто-синих" на итоговую третью позицию. Австрия же должна добыть только победу, если хочет финишировать второй.

Уже известно, что поединок будет обслуживать "фартовый" для Украины арбитр, который работал на матче Евро-2012, когда "желто-синие" победили Швецию (2:1).

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков не сможет помочь команде из-за травмы.

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Автор: Антон Дударь