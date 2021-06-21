Сборная Украины сразится с австрийцами за путевку в плей-офф.

Сборная Украины 21 июня проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной Австрии. Команды встретятся на поле "Национального стадиона" в Бухаресте.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Австрия.

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Начало встречи - в 19.00.

Перед заключительным туром Украина и Австрия набрали по 3 очка. Однако "желто-синие" занимают второе место за счет большего количества забитых мячей (4:4 против 3:3 у австрийцев).

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Для того, чтобы сохранить второе место, которое гарантирует путевку в плей-офф, Украине достаточно не проиграть.

Главным арбитром этого матча будет известный турецкий рефери Джюнейт Чакыр.

Евро-2020, групповой этап, 3-й тур

Украина - Австрия

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Не мешают команде ли разговоры о ничьей? Вообще-то такие вещи очень сильно наказываются. Любые подобные разговоры должны пресекаться, потому что это неправомерно. И мы, и австрийцы понимаем важность поединка. Теоретически ничья команду устраивает. Но нельзя добиться результата, если выходить на поле с мыслью о ничьей".

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода:

"Мы еще не знаем, хватит ли четырех очков (для выхода в плей-офф с третьего места, - Прим.). Важно, чтобы мы начинали матч с первой минуты с абсолютным намерением выиграть. Это наша работа. Затем посмотрим, как будет развиваться игра на протяжении 90 минут".

Сборной Украины в этом матче не поможет Александр Зубков, который травмировался в игре с Нидерландами. Он пока не успел восстановиться.

Украинская сборная накануне матча предпочла провести официальную тренировку не на "Национальной арене", а на одном из небольших местных стадионов.

Как команды сыграли в двух первых турах:

Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3, а Северную Македонию обыграла - 2:1. Австрия победила македонцев со счетом 3:1, а Нидерландам уступила со счетом 0:2.

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Автор: Артем Будрин