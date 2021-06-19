Сборная Украины в шаге от того, чтобы выйти в плей-офф чемпионата Европы.

21 июня сборная Украины проведет заключительный поединок группового раунда Евро-2020. Противостоять "желто-синим" будет сборная Австрии. Команды выйдут на поле "Национального стадиона" в Бухаресте.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Австрия.

Букмекеры больше склоняются к тому, что в этом поединке будет зафиксирована ничья.

На победу команды Андрея Шевченко предлагается коэффициент 3,60, тогда как на ничью - 2,05. А вот на победу австрийцев можно поставить за коэффициент 3,78.

На то, что Украина не проиграет в матче, предлагается коэффициент 1,32, а на то, что Австрия наберет очки по итогам игры - 1,36.

Украина - Австрия: перед матчем

Матч Украина - Австрия 21 июня начнется в 19.00.

Обе команды в группе С уступили Нидерландам, но выиграли у Северной Македонии. К очной встрече Австрия и Украина подходят с одинаковым количеством очков и идентичной разницей забитых/пропущенных мячей. Но команда Шевченко выше расположена в таблице, поскольку имеет больше забитых голов.

Украина дважды встречалась с Австрией в товарищеских матчах - 2:1 в 2011 году и 2:3 в 2012-ом.

Сборную Украины устроит даже ничья в этой игре, чтобы со второго места выйти в 1/8 финала. Австрия должна добыть только победу, если хочет финишировать второй.

Тренерский штаб сборной Украины не может рассчитывать на полузащитника Александра Зубкова, который получил травму. У австрийцев в лазарете только Валентино Лазаро.

Уже известно, что будет обслуживать поединок турецкий арбитр Джюнейт Чакир. Этот рефери "фартовый" для нас, поскольку он также работал на матче Евро-2012, когда Украина одолела Швецию (2:1).

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Автор: Артем Будрин