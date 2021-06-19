Турецкий арбитр является "фартовым" для сборной Украины.

УЕФА назначил арбитров на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020, в котором сборная Украины сыграет против сборной Австрии.

Как сообщил официальный сайт УЕФА, главным арбитром матча назначен турецкий судья Джюнейт Чакыр.

Ассистентами арбитра будут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Четвертым арбитром будет немец Даниэль Зиберт, а ответственным за VAR назначен итальянец Массимилиано Иррати.

Чакыр ассоциируется у украинских болельщиков с прекрасными эмоциями. Ведь именно Чакыр обслуживал поединок, в котором Украина одержала свою первую победу на чемпионатах Европы. В июне 2012 года на поле "Олимпийского" в Киеве украинцы в волевом стиле обыграли команду Швеции со счетом 2:1. Это был последний дубль Андрея Шевченко в карьере.

Также Чакыр работал на матче плей-офф ЧМ-2014, когда сборная Украины под руководством Михаила Фоменко неожиданно переиграла французов на своем поле - 2:0. Тогда турецкий судья удалил защитника Лорана Косьельни и поставил пенальти в ворота гостей.

А еще Чакыр в 2015-м году судил матч плей-офф со Словенией в отборе на Евро-2016. "Желто-синие" тогда сыграли со счетом 1:1 на выезде и этого было достаточно для выхода в финальную часть Евро-2016.

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Украина - Австрия: перед матчем

Матч Украина - Австрия 21 июня начнется в 19.00.

Обе команды в группе С уступили Нидерландам, но выиграли у Северной Македонии. К очной встрече Австрия и Украина подходят с одинаковым количеством очков и идентичной разницей забитых/пропущенных мячей. Команда Шевченко выше расположена в таблице, поскольку имеет больше забитых голов.

Украина дважды встречалась с Австрией в товарищеских матчах - 2:1 в 2011 году и 2:3 в 2012-ом.

Сборную Украины устроит даже ничья в этой игре, чтобы со второго места выйти в 1/8 финала. Австрия должна одерживать только победу, если хочет финишировать второй.

Тренерский штаб сборной Украины не может рассчитывать на полузащитника Александра Зубкова, который получил травму. У австрийцев в лазарете только Валентино Лазаро.

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Автор: Артем Будрин