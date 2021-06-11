Евро-2020: расписание всех матчей турнира

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.

11 июня в Риме состоится первый матч чемпионата Европы по футболу. Борьбу за трофей будут вести 24 сборные, включая национальную команду Украины. Всего в рамках турнира состоится 51 матч. Состав групп Евро-2020 Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия Расписание матчей группового этапа 11 июня Группа A. 22.00. Турция - Италия (Рим) 12 июня Группа A. 16.00. Уэльс - Швейцария (Баку) Группа B. 19.00. Дания - Финляндия (Копенгаген) Группа B. 22.00. Бельгия - Россия (Санкт-Петербург﻿) 13 июня Группа D. 16.00. Англия - Хорватия (Лондон﻿) Группа C.19.00. Австрия - Северная Македония (Бухарест) Группа C. 22.00. Нидерланды - Украина (Амстердам) 14 июня Группа D. 16.00. Шотландия - Чехия (Глазго﻿) Группа E. 19.00. Польша - Словакия (Санкт-Петербург﻿) Группа E. 22.00. Испания - Швеция (Севилья) 15 июня Группа F. 19.00. Венгрия - Португалия (Будапешт﻿) Группа F. 22.00. Франция - Германия (Мюнхен﻿) 16 июня Группа B. 16.00. Финляндия - Россия (Санкт-Петербург﻿) Группа A. 19.00. Турция - Уэльс (Баку﻿) Группа A. 22.00. Италия - Швейцария (Рим﻿) 17 июня Группа C. 16.00. Украина - Северная Македония (Бухарест﻿) Группа B. 19.00. Дания - Бельгия (Копенгаген﻿) Группа C. 22.00. Нидерланды - Австрия (Амстердам﻿) 18 июня Группа E. 16.00. Швеция - Словакия (Санкт-Петербург﻿) Группа D. 19.00. Хорватия - Чехия (Глазго﻿) Группа D. 22.00. Англия - Шотландия (Лондон﻿) 19 июня Группа F. 16.00. Венгрия - Франция (Будапешт﻿) Группа F. 19.00. Португалия - Германия (Мюнхен﻿) Группа E. 22.00. Испания - Польша (Севилья﻿) 20 июня Группа A. 16.00. Италия - Уэльс (Рим﻿) Группа A. 19.00. Швейцария - Турция (Баку﻿) 21 июня Группа C. 19.00. Северная Македония - Нидерланды (Амстердам﻿) Группа C. 19.00. Украина - Австрия (Бухарест﻿) Группа B. 22.00. Россия - Дания (Копенгаген﻿) Группа B. 22.00. Финляндия - Бельгия (Санкт-Петербург﻿) 22 июня Группа D. 22.00. Чехия - Англия (Лондон﻿) Группа D. 22.00. Хорватия - Шотландия (Глазго﻿) 23 июня Группа E. 19.00. Словакия - Испания (Севилья﻿) Группа E. 19.00. Швеция - Польша (Санкт-Петербург) Группа F. 22.00. Германия - Венгрия (Мюнхен) Группа F. 22.00. Португалия - Франция (Будапешт﻿) Расписание матчей плей-офф 1/8 финала 26 июня Матч 1. 19.00. 2A - 2B (Амстердам﻿) Матч 2. 22.00. 1A - 2C (Лондон﻿) 27 июня Матч 3. 19.00. 1C - 3D/E/F (Будапешт) Матч 4. 22.00. 1B - 3A/D/E/F (Севилья﻿) 28 июня Матч 5. 19.00. 2D - 2E (Копенгаген﻿) Матч 6. 22.00. 1F - 3A/B/C (Бухарест﻿) 29 июня Матч 7. 19.00. 1D - 2F (Лондон) Матч 8. 22.00. 1E - 3A/B/C/D (Глазго) Четвертьфиналы 2 июля Четвертьфинал 1. 19.00. Победитель матча 6 - победитель матча 5 (Санкт-Петербург) Четвертьфинал 2. 22.00. Победитель матча 4 - победитель матча 2 (Мюнхен) 3 июля Четвертьфинал 3. 19.00. Победитель матча 1 - победитель матча 3 (Баку﻿) Четвертьфинал 4. 22.00. Победитель матча 8 - победитель матча 7 (Рим﻿) Полуфиналы 6 июля Полуфинал 1. 22.00. Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (Лондон) 7 июля Полуфинал 2. 22.00. Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (Лондон﻿) Финал 11 июля 22.00. Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (Лондон) Евро-2020: что нужно знать Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

Турнир впервые в истории пройдет в одиннадцати разных странах.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире будет использоваться система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Ранее УЕФА назвал арбитров, которые будут судить матчи Евро-2020. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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