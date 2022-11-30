В среду, 30 ноября, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сыграют сборные Австралии и Дании.
Поединок примет стадион "Аль-Джануб" в городе Эль-Вакра.
Сборная Австралии начала свои выступления на ЧМ-2022 с поражения от действующего чемпиона мира - национальной команды Франции (1:4). Во втором туре австралийцы минимально обыграли Тунис (1:0). Эта победа позволила зацепиться Австралии за шанс выйти в плей-офф мундиаля.
Дания на этом ЧМ выступает не очень удачно. В 1-м туре датчане неожиданно потеряли баллы в игре с Тунисом, сыграв вничью (0:0). Во втором туре сборная Дании не смогла взять очки в игре с Францией, проиграв со счетом 1:2.
Таким образом, перед последним туром у Австралии три очка, у Дании один балл. Победитель дуэли Австралия - Дания выйдет в 1/8 финала ЧМ-2022.
Австралия - Дания: прогноз
Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка национальную команду Дании. Так, на победу европейской сборной можно сделать ставку с коэффициентом 1,50. Ничья - 4,50. Победа Австралии оценивается коэффициентом 7,20.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,14. Гол Австралии оценивают в 1,84, а на то, что отличится сборная Дании, можно поставить за 1,14.
Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу сборной Дании со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 6,10.
Австралия - Дания: трансляция
Дуэль Австралии и Дании на территории Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.
Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Отметим, что в параллельном матче 3-го тура этого квартета будут сражаться Тунис и Франция. Этот поединок также начнется в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.