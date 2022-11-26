Скандинавская команда была близка к сенсации.

В субботу, 26 ноября, в поединке второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу сборная Дании встречалась с национальной командой Франции.

Матч состоялся в столице Катара - Дохе. Килиан Мбаппе открыл счет на 61-й минуте. Ему ассистировал Тео Эрнандес. Через несколько минут Дания восстановила паритет: после углового удара забил Андреас Кристенсен.

В эндшпиле противостояния Мбаппе забил победный гол с передачи Антуана Гризманна. Полуфиналисты Евро-2020 не смогли удержать ничью в схватке с действующими чемпионами мира.

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Добавим, что Мбаппе забил свой 31-й гол в 61-м матче в составе сборной Франции.

Франция - Дания - 2:1

Голы: Мбаппе, 61, 86 - А. Кристенсен, 68

Франция: Льорис - Тео Эрнандес, Упамекано, Варан (Конате, 75), Кунде, Рабьо, Тчуамени, Мбаппе, Гризманн (Фофана, 90+2), Дембеле (Коман, 75), Жиру (Тюрам, 62)

Дания: Шмейхель - Андерсен, А. Кристенсен (Бах, 90+2), Меле, Нельссон, Эриксен, Р. Кристенсен (Бах, 90+2), Хойбьерг, Дамсгор (Дольберг, 73), Линдстрем (Норгор, 85), Корнелиус (Брейтвейт, 46)

В другом поединке этого квартета Тунис уступил Австралии.

Действующим чемпионом мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

ЧМ-2022 в Катаре: группа D

В первом туре Тунис отобрал очки у Дании, а Австралия попала под "горячую руку" французам.

30 ноября в третьем туре Тунис померится силами с Францией, а Дания с Австралией.