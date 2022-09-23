Украина разгромила Армению в первом матче Лиги наций УЕФА.

В субботу, 24 сентября, национальная сборная Украины по футболу сыграет поединок пятого тура группового турнира Лиги наций УЕФА.

Соперником команды Александра Петракова станет сборная Армении.

Игра пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Обслужит эту встречу судейская бригада из Португалии во главе с Жоау Пинейру. Его ассистенты – Бруну Алвеш Жезус и Лусиану Майя. Четвертый арбитр – Андре Нарцису.

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Армения - Украина: прогноз букмекеров на поединок Лиги наций

Сборная Украины одержала победу в первом матче против Армении в текущем сезоне Лиги наций со счетом 3:0. Голы забивали Малиновский, Караваев и Миколенко.

Армения - Украина: трансляция

В прямом эфире матч покажут телеканалы "1+1", "ICTV", "Суспильне" и "Интер" в рамках информационного марафона "Единые новости". Каналы транслируются в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.

Видеотрансляция матча Армении и Украины также состоится на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Начало поединка в 16:00 по киевскому времени. Комментировать встречу будет Андрей Столярчук.

Напомним, 21 сентября, сборная Украины сыграла перенесенный матч первого тура группового турнира Лиги наций против Шотландии. Матч в Глазго завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Сборная Украины в Лиге наций сезона 2022/2023

Команда Александра Петракова попала в группу 1 дивизиона В, где ее соперниками стали Шотландия, Ирландия и Армения.

Первый свой матч в новом сезоне Лиги наций сборная Украины играла 8 июня против Ирландии на выезде и выиграла со счетом 1:0. Победный гол забил Виктор Цыганков. Следующим соперником украинцев стала Армения, которую команда Петракова 11 июня разгромила со счетом 3:0. 14 июня Украина сыграла ответный матч против Ирландии, расписав мировую 1:1.

Команда, которая займет первое место в группе 1 дивизиона В сможет подняться в элитный дивизион Лиги наций - дивизион А. Аутсайдер этой группы отправится в дивизион С.

Напомним, в прошлом сезоне Лиги наций сборная Украины выступала в дивизионе А, но вылетела в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.

Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.

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