Команда Петракова попробует реабилитироваться за фиаско в игре с Шотландией.

В субботу, 24 сентября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Украины сыграет против команды Армении.

Поединок примет Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

Обслужит эту встречу судейская бригада из Португалии во главе с Жоау Пинейру. Его ассистенты – Бруну Алвеш Жезус и Лусиану Майя. Четвертый арбитр – Андре Нарцису.

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Армения - Украина: прогноз

Букмекеры считают безоговорочными фаворитом предстоящего поединка подопечных Александра Петракова.

На победу сборной Украины принимаются ставки с коэффициентом 1,50, на ничейный результат - 4,10. Триумф национальной команды Армении оценивается коэффициентом 8,00.

Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 0:1 в пользу сборной Украины. Коэффициент на данный исход - 5,70.

Напомним, 21 сентября состоялся перенесенный матч 1-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА, в котором сборная Украины в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" с разгромным счетом проиграла Шотландии (0:3).

Победа над Украиной позволила шотландцам выйти на первое место в группе.

Турнирное положение в группе 1 дивизиона В

Сборная Украины в Лиге наций сезона 2022/2023

Команда Александра Петракова попала в группу 1 дивизиона В, где ее соперниками стали Шотландия, Ирландия и Армения.

Первый свой матч в новом сезоне Лиги наций сборная Украины играла 8 июня против Ирландии на выезде и выиграла со счетом 1:0. Победный гол забил Виктор Цыганков. Следующим соперником украинцев стала Армения, которую команда Петракова 11 июня разгромила со счетом 3:0. Забивали Малиновский, Караваев и Миколенко. 14 июня Украина сыграла ответный матч против Ирландии, расписав мировую 1:1.

Команда, которая займет первое место в группе 1 дивизиона В сможет подняться в элитный дивизион Лиги наций - дивизион А. Аутсайдер этой группы отправится в дивизион С.

Напомним, в прошлом сезоне Лиги наций сборная Украины выступала в дивизионе А, но вылетела в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.

Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.

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