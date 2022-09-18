Александр Петраков не сможет рассчитывать на Эдуарда Соболя в сентябрьских играх сборной Украины.

Футболист бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь получил травму и не поможет сборной Украины в решающих играх группового турнира Лиги наций УЕФА.

Как сообщает официальный сайт УАФ, 27-летний защитник получил повреждение приводной мышцы на тренировке в своем клубе.

Лечение и восстановление будет длиться около двух недель, поэтому Эдуард не сможет сыграть в сентябрьских играх сборной Украины в Лиге наций.

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Добавим, что это уже не первая потеря украинской сборной перед сентябрьскими поединками.

Ранее главный тренер национальной команды Александр Петраков довызвал в ряды сборной Украины вратарей Анатолия Трубина и Евгения Волынца, а также полузащитника Даниила Игнатенко вместо травмированных Георгия Бущана и Николая Шапаренко.

Кроме того, в заключительных матчах Лиги наций Александр Петраков не сможет рассчитывать на одного из лидеров "сине-желтых" Александра Зинченко. Хавбек травмировался на тренировке "канониров" накануне сбора национальной команды.

Напомним, подопечным Александра Петракова предстоит сыграть три матча в Лиге наций – дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).

Сборная Украины сыграла в нынешнем сезоне Лиги наций три поединка. Подопечные Петракова обыграли на выезде Ирландию (1:0), разгромили в номинально домашнем матче Армению (3:0) и сыграли вничью ответный матч против Ирландии (1:1).

После четырех туров Украина занимает первое место в группе B1, набрав семь очков.

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