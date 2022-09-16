Александр Зинченко получил травму на тренировке "Арсенала".

Один из ключевых игроков сборной Украины Александр Зинченко получил травму и не сможет помочь национальной команде в решающих матчах группового турнира Лиги наций против Шотландии и Армении.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Зинченко травмировался на тренировке лондонского "Арсенала" и теперь будет восстанавливаться около 2 недель.

Отметим, что ранее у Зинченко уже были проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил два матча "канониров". Всего в текущей кампании украинец провел за лондонскую команду пять поединков, отличившись одной голевой передачей.

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Добавим, что ранее сборная Украины из-за травм потеряла полузащитника Николая Шапаренко и вратаря Георгия Бущана. Таким образом, Александр Петраков столкнулся с серьезными кадровыми проблемами перед сентябрьским сбором национальной команды.

Подопечным Александра Петракова предстоит сыграть три матча в Лиге наций – дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).

Напомним, сборная Украины сыграла в нынешнем сезоне Лиги наций три поединка. Подопечные Петракова обыграли на выезде Ирландию (1:0), разгромили в номинально домашнем матче Армению (3:0) и сыграли вничью ответный матч против Ирландии (1:1).

После четырех туров Украина занимает первое место в группе B1, набрав семь очков.

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