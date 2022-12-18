В воскресенье, 18 декабря, состоится финальный поединок чемпионата мира по футболу, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Франции.
Игра пройдет в Лусаиле на стадионе "Лусаил Айконик".
Аргентина - Франция: прогноз букмекеров на финал ЧМ-2022
В полуфинале сборная Аргентины уверенно обыграла команду Хорватии. Два гола в составе "альбиселесте" забил форвард "Манчестер Сити" Хулио Альварес. Еще один мяч на счету капитана аргентинцев Лионеля Месси.
Франция в своем полуфинале победила команду-сеннсацию этого турнира - сборную Марокко. Победу команде Дидье Дешама принесли голы Тео Эрнандеса и Рандаля Коло Муани.
Финал ЧМ-2022 для сборной Аргентины - уже шестой в истории команды. Аргентина выигрывала чемпионаты мира в 1978 и в 1986 году, а в 1930, 1990 и 2014 годах аргентинцы проигрывали свои финалы.
Для сборной Франции предстоящий финал чемпионата мира станет четвертым в ее истории.
Впервые они вышли в финал мундиаля в 1998 году, на домашнем чемпионате мира. И победили в нем Бразилию - 3:0. Спустя восемь лет французы снова сыграли в финале. Но в этот раз по пенальти уступили итальянцам.
Третий по счету выход французов в финал оказался для команды удачным. Четыре года назад команда Дидье Дешама победила в решающем поединке сборную Хорватии 4:2.
И вот теперь действующий обладатель титула будет его защищать в решающем поединке с Аргентиной.
Примечательно, что лишь двум командам в истории чемпионатов мира удавалось защитить титул. Сначала это сделали итальянцы: они стали чемпионами в 1934 и в 1938 годах. Повторила достижение Италии великая сборная Бразилии, которая становилась чемпионом мира дважды подряд в 1958 и 1962 годах.
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что финал ЧМ-2022 станет для него последним матчем на мундиалях. Это будет последний шанс 35-летнего капитана "альбиселесте" выиграть ЧМ.
Лучший бомбардир сборной Франции Килиан Мбаппе, в свою очередь, может до своих 24 лет дважды стать чемпионом мира. Ранее это удавалось только легендарному Пеле.
Аргентина - Франция: трансляция
Финальный поединок ЧМ-2022 по футболу на территории Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.
Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, накануне состоялся поединок за бронзовые награды ЧМ-2022, в котором сборная Хорватии победила национальную команду Марокко.