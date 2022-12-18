Сборная Аргентины попытается победить в финале действующих чемпионов мира.

В воскресенье, 18 декабря, состоится финальный поединок чемпионата мира по футболу, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Франции.

Игра пройдет в Лусаиле на стадионе "Лусаил Айконик".

Аргентина - Франция: прогноз букмекеров на финал ЧМ-2022

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В полуфинале сборная Аргентины уверенно обыграла команду Хорватии. Два гола в составе "альбиселесте" забил форвард "Манчестер Сити" Хулио Альварес. Еще один мяч на счету капитана аргентинцев Лионеля Месси.

Франция в своем полуфинале победила команду-сеннсацию этого турнира - сборную Марокко. Победу команде Дидье Дешама принесли голы Тео Эрнандеса и Рандаля Коло Муани.

Финал ЧМ-2022 для сборной Аргентины - уже шестой в истории команды. Аргентина выигрывала чемпионаты мира в 1978 и в 1986 году, а в 1930, 1990 и 2014 годах аргентинцы проигрывали свои финалы.

Для сборной Франции предстоящий финал чемпионата мира станет четвертым в ее истории.

Впервые они вышли в финал мундиаля в 1998 году, на домашнем чемпионате мира. И победили в нем Бразилию - 3:0. Спустя восемь лет французы снова сыграли в финале. Но в этот раз по пенальти уступили итальянцам.

Третий по счету выход французов в финал оказался для команды удачным. Четыре года назад команда Дидье Дешама победила в решающем поединке сборную Хорватии 4:2.

И вот теперь действующий обладатель титула будет его защищать в решающем поединке с Аргентиной.

Примечательно, что лишь двум командам в истории чемпионатов мира удавалось защитить титул. Сначала это сделали итальянцы: они стали чемпионами в 1934 и в 1938 годах. Повторила достижение Италии великая сборная Бразилии, которая становилась чемпионом мира дважды подряд в 1958 и 1962 годах.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что финал ЧМ-2022 станет для него последним матчем на мундиалях. Это будет последний шанс 35-летнего капитана "альбиселесте" выиграть ЧМ.

Лучший бомбардир сборной Франции Килиан Мбаппе, в свою очередь, может до своих 24 лет дважды стать чемпионом мира. Ранее это удавалось только легендарному Пеле.

Аргентина - Франция: трансляция

Финальный поединок ЧМ-2022 по футболу на территории Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, накануне состоялся поединок за бронзовые награды ЧМ-2022, в котором сборная Хорватии победила национальную команду Марокко.

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